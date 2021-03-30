أسعار النفط ترتفع 1% مع انتهاء أزمة قناة السويس

صعدت أسعار النفط حوالي 1% الإثنين بدعم من توقعات بأن تبقي منظمة أوبك+ على تخفيضات الإنتاج.

وكانت عقود الخام هبطت في وقت سابق من الجلسة عقب أنباء بأن سفينة حاويات عالقة في قناة السويس منعت حركة المرور لحوالي أسبوع أعيد تعويمها.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 41 سنتا لتسجل عند التسوية 64.98 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 59 سنتا لتبلغ عند التسوية 61.56 دولار للبرميل.

وقال فيل فلين المحلل البارز في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "السوق تتطلع إلى ما بعد قناة السويس وتركز على الاجتماع المقبل لأوبك+".

وقال مصدر مطلع إن روسيا ستدعم إنتاجا مستقرا بشكل عام للنفط من مجموعة أوبك+، التي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ومن بينهم روسيا، في مايو أيار بينما تسعى إلى زيادة صغيرة نسبيا لنفسها لتلبية طلب موسمي متزايد.

وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي أنها تتوقع قرارا على غرار قرار الاجتماع السابق عندما تجتمع أوبك+ في أول أبريل نيسان لتقرير سياسة الإنتاج.