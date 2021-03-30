الإمارات تدين استهداف الحوثي للسعودية: استخفاف بالقوانين الدولية

أدانت دولة الإمارات، بشدة، محاولات مليشيا الحوثي باليمن استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة في المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نجح التحالف العربي بقيادة السعودية، في اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما مليشيا الحوثي نحو المملكة.

وبحسب بيان للتحالف، تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين في جازان.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أكدت دولة الإمارات أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأكدت أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وتأتي هجمات الحوثي في وقت تمد فيه السعودية يد السلام عبر مبادرة أطلقتها مؤخرا لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شاملا تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت المبادرة السعودية لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، مؤكدة أنه سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

وقبل أكثر من أسبوع، قال دبلوماسيان مطلعان إن تحقيقا أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة خلص إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا هجوم مطار عدن الذي أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل.