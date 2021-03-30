ضربة جوية بمالي تثير التوتر بين فرنسا والأمم المتحدة

نفت وزارة الدفاع الفرنسية، الثلاثاء، نتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة حول ضربة جوية لقواتها في وسط مالي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكشف تحقيق الأمم المتحدة عن وقوع خسائر إثر الضربة الفرنسية في صفوف المدنيين، حيث قتل 19 مدنيا.



وأعربت الوزارة الفرنسية، في بيان، عن "تحفظها الثابت" على التقرير.

وأكدت الدفاع الفرنسية أنه "في الثالث من يناير/كانون الثاني نفذت القوات المسلحة الفرنسية ضربة جوية استهدفت جماعة إرهابية مسلحة مصنفة كذلك" قرب قرية بونتي.

وأضاف البيان أن الوزارة لديها "تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة" للأمم المتحدة في إجرائها التحقيق.

وأكد التقرير التابع للأمم المتحدة أن الضربة الجوية قتلت 19 مدنيا تجمعوا لحضور حفل زفاف، ولم يكن ضحاياها فقط من الإرهابيين مثلما أكدت باريس سابقًا.