سلطنة عمان تدعم مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" السعودية

أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، دعم مبادرة السعودية "الشرق الأوسط الأخضر"، مؤكدة أنها نوعية تعالج التحديات البيئية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.



وبحث الجانبان التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر "من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وأبدى السلطان هيثم بن طارق ترحيبه بمبادرات ولي العهد السعودي ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعلن، السبت الماضي، أن"مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيتم إطلاقهما قريباً، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

وقال ولي العهد السعودي، "إنه بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وإنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة".