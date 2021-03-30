أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، دعم مبادرة السعودية "الشرق الأوسط الأخضر"، مؤكدة أنها نوعية تعالج التحديات البيئية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
وبحث الجانبان التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر "من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.
وأبدى السلطان هيثم بن طارق ترحيبه بمبادرات ولي العهد السعودي ومساندة سلطنة عمان لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعلن، السبت الماضي، أن"مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" اللتين سيتم إطلاقهما قريباً، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.
وقال ولي العهد السعودي، "إنه بصفتنا منتجًا عالميًا رائدًا للنفط ندرك تمامًا نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وإنه مثل ما تمثل دورنا الريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة الحقبة الخضراء القادمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تدعم مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.