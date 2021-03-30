ماذا ينتظر طاقم السفينة إيفر جيفن" في المستقبل؟

الأمر لم ينتهي بالنسبة لطاقم السفينة المحررة "إيفر جيفن"، والتي علقت بقناة السويس طوال الأيام الست الماضية.

إذ يرجح أن ملاحقة قانونية في انتظارهم من قبل إدارة هيئة قناة السويس لما لحق بالقناة من أضرار طوال فترة وقوف السفينة.

ووفق تقرير لموقع "إيكونوميك تايمز"، نقلا عن مصادر خبيرة بمجال الشحن والنقل، فإن الطاقم الهندي لسفينة "إيفر جيفن"، قد يخضع لملاحقة قانونية ليست هينة في المستقبل.

وفي حال سارت التحقيقات ضد طاقم السفينة، سيتعرض بعض ممن كان على متنها من فنيين وبحارة وطاقم القيادة لعدد مختلف من العقوبات، تبدأ من فرض الإقامة الجبرية لحين نهاية التحقيقات، وتصل حتى المنع الدائم من مزاولة المهنة كل في تخصصه.

وذكر الموقع أن الحكومة الهندية بالفعل تعيش الآن قلقا ومعها منظمات بحرية مختلفة بالهند، مما قد يلحق بطاقم السفينة من اتهامات بالتقصير الفني والجنائي أيضا.

ولا يخلص طاقم السفينة من هذه الملاحقة الجنائية سوى أن تثبت التحقيقات في النهاية أن حادث جنوح السفينة كان حادثة خارجة عن إرادة المسئولين على متنها.

وكانت قد علقت سفينة "إيفر جيفن" بقناة السويس طوال ستة أيام منذ يوم 23 من مارس وحتى الإثنين، وتسببت في تعطل الملاحة بالقناة وتكدس ما يزيد عن 400 سفينة شحن خارجها.

وقال مرشد بارز في القناة، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الخبراء سيبحثون عن علامات تدل على احتمال حدوث أضرار وسيحاولون تحديد سبب جنوح السفينة، بحسب أسوشيتد برس.

وأضاف أن مهندسين يفحصون محركات السفينة التي ترفع علم بنما والمملوكة ليابانيين، والتي تنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا، لتحديد متى يمكن أن تبحر بالضبط إلى وجهتها، هولندا.

وكان بالإمكان أمس رؤية السفن المكدسة بالحاويات من مدينة السويس، وهي تبحر في الجزء الشمالي من الممر المائي.