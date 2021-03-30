إيلون ماسك يتبرع بـ30 مليون دولار للمدارس.. وعود أكثر قريبا

أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية تبرعه بـ30 مليون دولار للمدارس في تكساس.
وقال ماسك في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر "أتبرع بمبلغ 20 مليون دولار لمدارس مقاطعة كاميرون و 10 ملايين دولار لمدينة براونزفيل لتنشيط وسط المدينة. والتفاصيل الأسبوع المقبل".
استعاد ماسك في 9 مارس/ آذار 2021، مكانته في المركز الثاني على لائحة فوريس لمليارديرات العالم، بعد أن قفزت ثروته بنحو 22.6 مليار دولار إثر ارتفاع سهم تسلا، وصولا إلى 166.2 مليار دولار.
وكانت قد هبطت ثروة ماسك بنحو 7 مليارات دولار في 8 مارس/ آذار الجاري، بعد تعرض أسهم شركات يقودها الملياردير الأمريكي، إلى ضربات متتالية في موجة تراجع لأسهم التكنولوجيا ومنها شركة تسلا، وتحديدا بسبب تحويل المستثمرين أموالهم إلى قطاعات تستعد للاستفادة من التعافي العالمي في الاقتصاد، بحسب فوربس.
800 مليار دولار
ارتفعت القيمة السوقية لشركة تسلا إلى أكثر من 800 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2021، وانخفضت بعدها إلى نحو 563 مليار دولار في مارس/آذار.
يربط المحللون سعر سهم تسلا بعملة بيتكوين الرقمية، والتي كانت متقلبة خلال الفترة الأخيرة، وذلك تحديدا بعد أن أعلنت تسلا في فبراير/شباط 2021، عن شرائها لما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين.
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