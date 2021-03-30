الرئيس الأفغاني يتعهد بالتنحي حال تحقيق هذا المطلب

أوضح الرئيس الأفغاني أشرف غني خططه للسلام في قمة إقليمية في طاجيكستان، الثلاثاء، مؤكدا أنه سيتنحى في حال إجراء انتخابات.

وتأتي قمة قلب آسيا التاسعة، التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في أفغانستان، هذا العام في وقت حساس تحاول فيه الولايات المتحدة وقوى أخرى الشروع في تطبيق عملية السلام باقتراح تشكيل حكومة انتقالية جديدة.



ويرفض غني هذا المقترح ويشترط إجراء انتخابات قبل أن يتنحى.

وقال غني في المؤتمر في دوشنبه، إنه: "أؤيد.. بشدة إجراء الانتخابات بأسرع ما يمكن.. أكبر شرف أتقلده هو قيامي بتسليم السلطة لخليفتي المنتخب".

وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين حكوميين الأسبوع الماضي قولهما إن "غني" سيقترح إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون ستة أشهر بموجب خطة كان يعتزم طرحها في طرح مضاد للاقتراح الأمريكي الذي يرفضه.

وأدلى غني، الذي تولى منصبه في 2014 وأدى اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات العام الماضي، بمزيد من التفاصيل اليوم الثلاثاء قائلا إنه "بمجرد التوصل إلى تسوية سياسية، يتعين أن يصادق عليها مجلس شيوخ القبائل (لويا جيرجا) وأن يعقب ذلك وقف لإطلاق النار برقابة دولية".



وترفض طالبان حتى الآن وقف إطلاق النار وتقول إنها لن تشارك بشكل مباشر في حكومة مؤقتة.