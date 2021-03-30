الجلاهمة سفيرا للبحرين بإسرائيل.. خبرات دبلوماسية تخدم السلام

في خطوة تعكس الثقة في قدراته وخبراته، عينت البحرين السفير خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل.

وبهذا المرسوم الصادر عن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، يعد الجلاهمة، أول سفير للمنامة لدى تل أبيب.



وسيعهد إلى الجلاهمة وضع أسس وقواعد إنشاء بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين في إسرائيل، وتنفيذ توجيهات القيادة البحرينية في تعزيز السلام بين الدولتين.

خبرات كبيرة

ويتولى الجلاهمة منصبه الجديد متسلحا بخبرات دبلوماسية كبيرة اكتسبها خلال تدرجه في عدة مناصب خلال عمله في وزارة الخارجية البحرينية.

ومن أبرز تلك المناصب كان توليه منصب نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة، وخلال عمله في سفارة بلاده بواشنطن تولى مهام القائم بالأعمال في السفارة .

وكان آخر المناصب الذي تولاها منصب مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية منذ أكتوبر 2017، وحتى اليوم.

ويكتسب منصب مدير إدارة العمليات بوزارة الخارجية أهميته من طبيعة الدور الذي تقوم به تلك الإدارة، والتي تعد الشريان المغذي لمختلف إدارات الوزارة، ونقطة الوصل بين إدارات وزارة الخارجية وبعثات المملكة في الخارج والجهات الرسمية وغير الرسمية بالبلاد.



كما تتولي إدارة العمليات من خلال مكتب المتابعة التواصل مع المواطنين البحرينيين في الخارج لحل مشاكلهم بالتنسيق مع الإدارات والبعثات الأخرى.



وسجل الجلاهمة نجاحا بارزا في هذا الصدد، ولا سيما في حل مشاكل البحرينيين العالقين في عدة دول نتيجة إغلاق المطارات مع بدء انتشار جائحة كورونا، وإعادتهم لبلادهم.



على الصعيد الإداري، سعى الجلاهمة إلى تطوير جميع وحدات وأقسام إدارته من خلال إيجاد أنظمة إدارية حديثة وتحويلها لأنظمة إلكترونية تيسر التعامل معها.



وتتويجا لهذا النجاح ، اختاره مجلس وزارة الخارجية في يوليو/تموز الماضي رئيسا للجنة الجودة والتميز بالوزارة.

على الصعيد الدبلوماسي، يعد الجلاهمة عضوا في مختلف الاجتماعات التي تعقدها وزارة الخارجية بحكم منصبه، كان آخرها مشاركته، الثلاثاء، في الاجتماع الثالث عشر للجنة البحرينية البريطانية المشتركة، الذي عقد برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وجيمس كليفرلي، وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة.



رؤية عاهل البحرين

وبتلك المؤهلات يتولى الجلاهمة منصبه الجديد، ليوظف خبراته وإنجازاته في تحقيق رؤية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق السلام والتعايش في المنطقة.



ويعد تعيين الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل، أحدث ثمار قطار السلام الذي يربط البلدين، والذي انطلق بتوقيع المنامة اتفاق تأييد السلام مع إسرائيل 15 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم التوقيع في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بيان تاريخي مشترك حول "إقامة علاقات دبلوماسية إيذاناً ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين".



خطوات متلاحقة، تم ترجمتها على أرض الواقع سريعا بتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، وتوجت بوصول وفد رسمي بحريني برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها إلى دولة إسرائيل.



وتخلل تلك الخطوات وصاحبها، تبادل للزيارات بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات بما في ذلك تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

