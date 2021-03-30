رعب في هذه الشركات بعد فتح "قناة السويس".. خفايا "نوادي التعويضات"

فيما أعلن العالم فرحته الكبيرة بعودة الملاحة في قناة السويس بعد تعطل 6 أيام، إلا أن شركات التأمين هي الأكثر رعبا بعد العودة.

وتشير توقعات خبراء في ألمانيا إلى أن فترة إغلاق قناة السويس التي قاربت أسبوعا يمكن أن تؤدي إلى سلسلة مطالبات باهظة الثمن لشركات التأمين للتعويض عن الضرر.



وأفادت توقعات شركة أليانز الألمانية للتأمين بأن من الممكن ورود سلسلة كاملة من المطالبات المختلفة للتعويض عن الضرر يمكن أن تؤثر على قطاع التأمين.

وكتب ريجيس برودين مدير شركة (ايه جي سي إس) التابعة لأليانز والمختصة بالبلاغات عن أضرار النقل البحري، أن من الممكن أن يكون من بين ذلك مطالبات من الجهة المشغلة للقناة ومطالبات للعديد من السفن التي علقت على مدار أيام في القناة.

من جانبها، قالت متحدثة باسم شركة (ايه جي سي إس) في ميونخ:" بالنسبة للشركة لا يزال من غير الممكن توقع ما إذا كنا سنتأثر وبأي حجم بالأضرار الناجمة عن هذه الحادثة".

"نوادي الحماية والتعويض"

من جانبها، توقعت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني إمكانية ورود مطالبات في جميع أنحاء العالم بمئات الملايين لدى شركات إعادة التأمين التي تؤمن على التأمينات وتوقعت الوكالة أن شركات إعادة التأمين يمكنها تحمل التبعات المالية بشكل جيد لأسباب من بينها ارتفاع أسعار إعادة التأمين نظرا للزحام.

وجرت العادة أن يتم التأمين على سفن الشحن عبر ما يعرف بـ"نوادي الحماية والتعويض" وهي اتحادات للعديد من شركات التأمين التي تتشارك في تحمل المخاطر، وتشير تقارير الصحف التجارية المتخصصة إلى أن النادي الذي يتحمل تأمين السفينة "إيفر جيفن" التي جنحت في القناة، هو النادي البريطاني "يو كيه آند آي" والذي لم ينشر بعد تقديراته للخسارة.

وحسب تقارير مختلفة، فإن عدد السفن التي علقت عند طرفي القناة وصل إلى أكثر من 400 سفينة، وبالإضافة إلى هذا فقد قامت العديد من شركات الشحن بتحويل مسار سفنها الكبيرة إلى طريق بحري أطول بكثير حول جنوب قارة أفريقيا وقد وصلت هذه السفن إلى أهدافها سواء في أوروبا أو آسيا متأخرة.

فحص السفينة "إيفر جيفن"

ويجري حاليا فحص السفينة "إيفر جيفن" التي تم تعويمها أمس الإثنين وتقل 20 ألف حاوية لمعرفة ما إذا كان بدن السفينة أو آلاتها تعرض لأضرار، وذكرت شركة اليانز أن هيئة قناة السويس يمكنها التقدم بمطالبات للتعويض عن الضرر بسبب الإضرار بالقناة وخسارة إيرادات.

وأشار تقرير سابق لشركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار".

وقالت شركة "لويدز ليست" إنّ الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا.

وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

ومن جهته قدّر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار.