"الدلتا الجديدة".. تفاصيل مشروع ضخم في مصر: آفاق الخير تتسع

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري صورة "إنفوجراف" أوضح فيها أن الرئيس المصري قد أعطى إشارة البدء لتنفيذ مشروع "الدلتا".
وأوضح المركز أنه سيتم تنفيذ مشروع "الدلتا" بعد دراسات وافية أجرتها فرق من عدة جهات ووزارات، لتؤكد بعدها صلاحية أرض المشروع الواقعة في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة محور الضبعة لزراعة أنواع المحاصيل كافة، وذلك على امتداد مساحة 1.5 مليون فدان.
وأوضح إنه من المتوقع أن يسهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية في مصر، وتقليص استيراد الغذاء، وتحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي بشكل حقيقي ومستدام.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استعرض االمشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان، واطلع على كافة التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التي أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة المصرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي، في إطار المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان زراعي، والذي يضم في نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.
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