بمؤتمر بروكسل.. الإمارات تدعم سوريا بــ 30 مليون دولار

تعهدت الإمارات، الثلاثاء، بتقديم 30 مليون دولار، لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الإنسانية.

جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة "، الذي انعقد في بروكسل بمشاركة ممثلي الدول المانحة والمنظمات والهيئات الإنسانية المتخصصة، عبر تقنية الاتصال المرئي، وتستضيفه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للعام الخامس.



وأكد خليفة شاهين المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، في كلمته أمام المؤتمر، أن "الإمارات تؤمن إيمانا قويا بالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة السورية".

ولفت، بحسب وكالة أنباء الإمارات" وام"، إلى أن الإمارات تدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، إلى جانب جهود الوساطة الدولية الأخرى الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سلام بناء على مؤتمر جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وجدد المرر التأكيد على رفض الإمارات للتدخل الأجنبي في الشأن السوري، والتشديد على أهمية وجود دور عربي فعال في سوريا، ومساعدة السوريين في العودة إلى محيطهم العربي.

وأشار إلى أن "دولة الإمارات تحتضن على أرضها منذ بداية الأزمة السورية ما يزيد على 130 ألف سوري".

وأوضح أن "الإمارات على مدار سنوات الحرب والمعاناة ظلت على موقفها الداعم للشعب السوري، باسطة يد العطاء بالمساعدات والدعم للسوريين في الداخل السوري أو في الدول المجاورة المستضيفة للاجئين".

ولفت إلى أن "الإمارات قدمت على مدار السنوات العشر الماضية ما يزيد على 1.11 مليار دولار أمريكي من المساعدات لغوث اللاجئين السوريين سواء داخل سوريا أو في كل من الأردن ولبنان والعراق واليونان".

وأوضح أن "تلك المساعدات شملت توفير الغذاء والإيواء والرعاية الصحية وأيضا إنشاء المستشفيات الميدانية".

إضافة إلى "إنشاء المخيم الإماراتي الأردني في منطقة مريجيب الفهود الأردنية ومخيمات مماثلة في إقليم كردستان العراق وفي اليونان لتوفير سبل المعيشة والحماية والخدمات الاجتماعية المختلفة".

ونوه إلى أن "الإمارات عضو مؤسس مشارك إلى جانب ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في صندوق الائتمان لإنعاش سوريا SRTF وساهمت فيه بمبلغ 23.4 مليون دولار أمريكي لدعم الاستقرار للسوريين النازحين داخليا".

وأكد المرر "اهتمام دولة الإمارات بالعمل على التخفيف من الآثار الإنسانية والتهديدات الصحية التي تفرضها جائحة كورونا في سوريا وعلى اللاجئين".