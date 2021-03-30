قفزة في إنتاج النفط الليبي.. 1.3 مليون برميل يوميا

أكد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إنتاج البلاد وصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا.

وأشار المصدر لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن الإنتاج وصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا إلا أنه لا يثبت عند هذا المعدل ويتم تخفيضه إلى 1.250 مليون برميل من وقت لآخر بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأوضح المصدر أن الأمواج العالية في الأيام الاخيرة دفعت شركة "الواحة" إلى تخفيض إنتاجها من حقول السماحة وجالو وسط البلاد نحو 50 ألف برميل لعدم استطاعة النواقل الدخول إلى الميناء للتزود، ما تسبب في خفض الإنتاج الكلي إلى 1.250 مليون برميل يوميا.

وتوقع المصدر أن يرتفع إنتاج النفط في الفترة القادمة ليصل إلى 1.350 برميل يوميا خلال الفترة القادمة مع انتهاء أعمال الصيانة والعمرات السنوية للمصافي والأبار التي تقوم بها الشركات وإدخال حقول كانت متوقفة عن العمل إلى الخدمة.





آبار جديدة وصيانة وتطوير

وتجري العديد من شركات النفط التابعة للمؤسسة الوطنيةالليبية للنفط العديد من أعمال التطوير والصيانة بهدف رفع الكفاءة ومعدلات الإنتاج.

وأعلنت شركة الخليج العربي للنفط انتهاءها من عمرة مصفاة طبرق شرقي البلاد.

كما أكد في بيان لها حفر عدة آبار نفطية جديدة ومناقشة تقارير العمل مع الشريك ( شركة – OMV ).

حيث تعمل الشركتان على تطبيق خطة التطوير الشاملة لمنطقة التعاقد ( 91 )بحقل النافورة، وخلال الاجتماع تمت مناقشة التقرير النهائي للبئر ( G 317 ) الذي تم حفره في المدة الماضية.

كما تناقش الطرفان حول الجدول الزمني لحفر باقي الآبار لهذه السنة والسنوات القادمة والميزانيات المطلوبة لذلك ومواصفات مواد الحفر واستعراض قائمة الآبار المراد تحويلها إلى إستخدام المضخات الغاطسة.





كما أعلنت شركة الواحة للنفط والغاز الثلاثاء في بيان الانتهاء من صيانة البئر النفطي B121-59W الواقع في مكمن الدفة الشمالية لحقل الواحة.

وأشارت إلى أن برج الحفر التابع لشركة الوطنية للحفر NWD#41A قام بإغلاق الطبقة من 5510' قدم إلى 5620' قدم التي ارتفع فيها منسوب الماء حسب أخر نتائج Swab Operation الى 95% H2O و 5% Emulsion .

وأردفت أن الشركة ضخت 26 برميلا من الاسمنت المعالج حراريا CMT PLUG، عن طريق آلية الضخ (CMT SQUEEZE) من خلال شركة (HALLiburton) للخدمات النفطية.





حركة الناقلات

وتستمر حركة ناقلات النفط في الموانئ الليبية حيث أعلن المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط أن خزانات الشركة بموقع مستودع رأس المنقار أستودعت خلال الأيام القليلة الماضية ثلاث شُحنات ديزل وبنزين وغاز.

وأشارت إلى أن ناقلة الوقود ـ VALLE DINAVARRA أنهت عمليات ضخ وتفريغ 38 مليون لتر من وقود الديزل، تلتها ناقلة الوقود ـ NAVIG 8 ALABASTER التي أفرغت ما يزيد عن 40 مليون لتر من وقود البنزين، و وناقلة الغاز ـ TAZERBO ـ التي ضخت وأفرغت 3050 متر مكعب من غاز الطهي ـ L.P.G بهدف رفع أرصدة المخزون من المحروقات لتلبية احتياجات السوق.

وتقول الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ و الخدمات البحرية في ليبيا ناقلة النفط YUAN DONG HAI رست على أرصِفة شركة الخليج العربي بميناء الحريقة النفطي، لشحن مليون برميل نفط خام .

وتابعت عبر صفحتها على الفيس بوك أن ناقلة النفط VS LISBETH رست على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي، لتفريغ حوالي 10,000 طن متري من مادة ديزل، الإثنين.





إيرادات قياسية

ومنذ إعادة ليبيا عملية إنتاج وتصدير النفط 17 سبتمبر /أيلول الماضي تحقق إيرادات قياسية من بيع النفط والغاز والتي بلغت خلال فبراير الماضي مليارا و235 ألف دولار خلال هذا الشهر .

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى تاريخ 10 مارس الجاري بلغ 7 مليار و767 ألف دولار متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة ولا تشتمل الإتاوات والضرائب.

وتعتزم ليبيا رفع إنتاجها من النفط إلى 1.45 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2021، وإلى 1.6 مليون في غضون عامين وإلى 2.1 مليون في غضون أربع سنوات، حسب تصريحات سابقة لرئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، عبر بدء الإنتاج في حقول جديدة في حوضي سرت وغدامس وإعادة تشغيل الحقول التي أغلقتها هجمات تنظيم "داعش" في 2015.

ولا تزال ليبيا منذ ديسمبر /كانون الأول الماضي، معفاة من قيود مجموعة "أوبك+" المصدرة للنفط من المشاركة في التخفيضات التي أقرتها، لخفض الإنتاج بسبب الأوضاع الداخلية.