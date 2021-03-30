موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. خط أحمر جديد لـ"السيسي" من قناة السويس

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كشفت بيانات مالية، اليوم الثلاثاء، عن نزوح هائل للاستثمارات الأجنبية من سوق الأسهم التركية نتيجة للقلق من عدم استقرار السياسات المالية.

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات لـ"دويتشه بنك"، أن التدفقات الأجنبية التي نزحت من الأسهم التركية الأسبوع الماضي بلغت 750 مليون دولار إلى مليار دولار، مع خروج ما يتراوح بين 500 و700 مليون دولار من السندات المحلية للبلاد.

أكد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن إنتاج البلاد وصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا.

وأشار المصدر لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن الإنتاج وصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا إلا أنه لا يثبت عند هذا المعدل ويتم تخفيضه إلى 1.250 مليون برميل من وقت لآخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

شهدت العقود الآجلة لخام مربان نشاطا قويا في اليوم الأول من بدء التعاملات عليه في " بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة".

وعبرت بورصة إنتركونتيننتال، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، عن دهشتها من حجم النشاط القوي الذي شهدته التعاملات على العقود الآجلة لخام الإمارات المتميز "مربان"، معلنة أن عدد العقود التي تم إبرامها على خام مربان بلغ في اليوم الأول من التعاملات عليه 6344 عقدا.

تحولت محنة السفينة الجانحة "إيفر جيفن" في ساعات قليلة من تعويمها إلى منحة لقناة السويس، التي أثبتت قدرتها الفائقة على إدارة الأزمات.

واستؤنفت رسميا حركة الملاحة البحرية بقناة السويس في كلا الاتجاهين اعتبارا من الساعة الثامنة مساء، بعد نجاح عملية إعادة تعويم السفينة الجانحة البنمية "إيفر جيفن" وإبحارها إلى البحيرات المرة الكبرى.

قال مسؤول في (الأونكتاد) إن تعويم السفينة "إيفر جيفن" وعودة الملاحة في قناة السويس تسبب في ارتياح للعاملين بالتجارة العالمية.

وألقت حادثة جنوح ناقلة الحاويات العملاقة "إيفر جيفن" وإغلاق قناة السويس لأكثر من 6 أيام الضوء على أهمية القناة ودورها في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة والملاحة العالمية.

فيما أعلن العالم فرحته الكبيرة بعودة الملاحة في قناة السويس بعد تعطل 6 أيام، إلا أن شركات التأمين هي الأكثر رعبا بعد العودة.

وتشير توقعات خبراء في ألمانيا إلى أن فترة إغلاق قناة السويس التي قاربت أسبوعا يمكن أن تؤدي إلى سلسلة مطالبات باهظة الثمن لشركات التأمين للتعويض عن الضرر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المثيرة للجدل بعض الأكاذيب حول قناة السويس، والتي كشفتها الحكومة المصرية وردت عليها.

وتنوعت الشائعات ومنها التي تصل إلى حد "الأكاذيب المتعمدة" للنيل من قناة السويس، عقب حادثة جنوح السفينة "إيفر جيفن"، ما أسفر عن تعطل الملاحة نحو أسبوع، بين فشل مشروع قناة السويس الجديدة، وتضرر أنفاق القناة، ومنع عبور السفن العملاقة.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري صورة "إنفوجراف" أوضح فيها أن الرئيس المصري قد أعطى إشارة البدء لتنفيذ مشروع "الدلتا".

أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية تبرعه بـ30 مليون دولار للمدارس في تكساس.

وقال ماسك في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر "أتبرع بمبلغ 20 مليون دولار لمدارس مقاطعة كاميرون و 10 ملايين دولار لمدينة براونزفيل لتنشيط وسط المدينة. والتفاصيل الأسبوع المقبل".