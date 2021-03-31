واشنطن ترحب بتعيين البحرين أول سفير في إسرائيل

رحبت الولايات المتحدة، الأربعاء، بتشكيل البحرين بعثتها الدبلوماسية، وتعيينها أول سفير في إسرائيل. يأتي ذلك غداة ترحيب أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالخطوة، واصفا إياها بأنها "تعزز السلام". وقال جندلمان في تغريدة على "تويتر": "تعيين السفير الجديد للبحرين يشكل خطوة مهمة في دفع العلاقات بين البلدين قدما في جميع المجالات".

وأضاف أن "العلاقات الإسرائيلية البحرينية تتقدم وتتعزز وتخدم الشعبين". وأمس الثلاثاء، أعلنت البحرين تعيين خالد يوسف الجلاهمة رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن القرار جاء تنفيذا لقرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفقاً لمرسوم يحمل رقم (43) لسنة 2021. ووقعت إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاق سلام مع كل من الإمارات والبحرين، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا واسعا وفتحت الباب واسعا أمام العديد من الدول العربية، للانضمام للسلام بخطوات متسارعة.

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