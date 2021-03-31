مذبحة جديدة.. 23 قتيلا بالكونغو الديمقراطية

قتل 23 شخصاً في شرقي الكونغو الديمقراطية في مذبحة جديدة نفذّها مسلّحون يُعتقد أنّهم ينتمون إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة".

وقال كارلي نزانزو، حاكم ولاية شمال كيفو، إنّ مسلحين هاجموا قرية بيو مانياما موليسو في إقليم بيني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أن الجيش قتل اثنين من المهاجمين.



و"القوات الديمقراطية المتحالفة" هي جماعة مسلّحة مؤلّفة أساساً من متمرّدين أوغنديين يتمركزون منذ 1995 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي 11 مارس/آذار الجاري أدرجت الولايات المتّحدة هذه الجماعة على قائمتها للمنظمات الإرهابية بعدما اعتبرتها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وقتل أكثر من 1200 مدني في هجمات نسبت إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" منذ 2017 في منطقة بيني، بحسب الخبراء من مرصد كيفو الأمني.



وهذه الحصيلة تجعلها المجموعة المسلّحة الأكثر دموية من بين 122 جماعة مسلّحة لا تزال ناشطة في شرق الكونغو الديمقراطي