بايدن يقود "وول ستريت" للارتفاع.. تعرف على الأسباب

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، في بداية تداولات بدعم من صعود أسهم شركات التكنولوجيا.

وينتظر المستثمرون تفاصيل خطة البنية التحتية الضخمة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وتتطلع السوق عموما إلى تحقيق مكاسب لربع السنة الرابع على التوالي.

المؤشرات الرئيسية

وحسب رويترز، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 49.1 نقطة بما يعادل 0.15% ليصل إلى 33116.04 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 8.7 نقطة أو 0.22% مسجلا 3967.25 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 77.2 نقطة أو 0.59% إلى 13122.573 نقطة.

خطط البنية التحتية

ومن المقرر أن يضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، الخطوط الرئيسية لتمويل خطة بنية تحتية بتكلفة بين 3 و4 تريليونات دولار بعدما صرح في وقت سابق من الأسبوع بأن 90% من البالغين الأمريكيين يمكنهم الحصول على تطعيم بحلول 19 أبريل/نيسان المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس الماضي، أن تقديراتها النهائية لارتفاع إجمالي الناتج المحلي فاقت التوقعات، حيث بلغت نسبته 4.3% في الربع الأخير من 2020.

توقعات باول

وخلال جلسة استماع في الكونجرس، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول، على أن الاقتصاد الأمريكي تضرر بشدة جراء الجائحة ولا يزال بعيدا من التعافي.

وقال باول، إن "أي تغيير في السياسة النقدية التي يتّبعها حاليا المصرف المركزي لن يحصل إلا "تدريجيا وبشفافية كبيرة".تراجع الدخل الشخصي في أمريكا بشدة خلال الشهر الماضي.