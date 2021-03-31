رسميا.. النيجر تعلن تفاصيل محاولة "الانقلاب" الفاشلة

قالت حكومة النيجر، الأربعاء، إن وحدة من الجيش حاولت السيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة نيامي الليلة الماضية.

وأكدت الحكومة النيجرية أن محاولة الانقلاب تم التصدي لها واستعادة النظام قبل أيام من أول تسليم للسلطة من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى آخر.

وذكرت 3 مصادر أمنية في النيجر، أن المهاجمين من قاعدة جوية قريبة وفروا بعد أن تصدى لهم الحرس الرئاسي بقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

وقال عبد الرحمن زكريا المتحدث باسم حكومة النيجر إن السلطات اعتقلت عددا من الأشخاص، وما زالت تبحث عن آخرين، لكن الموقف تحت السيطرة.



وأضاف في مؤتمر صحفي: "تدين الحكومة النيجرية هذا العمل الجبان الذي يهدف إلى تهديد الديمقراطية وسيادة القانون اللذين تلتزم بهما بلادنا بحزم".



ويغادر الرئيس محمد إيسوفو السلطة، بعد أن تولى الحكم لولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، بينما من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب محمد بازوم، مرشح الحزب الحاكم، اليمين يوم الجمعة بعد فوزه في الانتخابات التي اعترض على نتيجتها منافسه مهامان عثمان.



ويتميز تاريخ النيجر التي تعتبر واحدة من أفقر دول العالم، بالانقلابات العسكرية، آخرها كان في فبراير/شباط 2010 وأطاح بالرئيس مامادو تانجا.