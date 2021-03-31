"لا خطوات أحادية".. واشنطن تطالب بحل توافقي بشأن "سد النهضة"

طالبت الولايات المتحدة، الأربعاء، أطراف أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، باللحوء للحلول التفاوضية وتجنب الخطوات أحادية الجانب.

وقال المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، ساميويل وربيرغ، في تصريحات صحفية "نحث أطراف أزمة سد النهضة على التوصل إلى حل تفاوضي وتجنب الخطوات أحادية الجانب".

وتابع "ندرك أهمية نهر النيل لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا، ومستعدون لتقديم أي مساعدة للوصول إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة".

ومتحدثا عن الأوضاع في السودان، قال المسؤول الأمريكي: "الفترة الانتقالية محورية في تاريخ السودان وسنعزز شراكتنا مع الخرطوم".

وفي وقت سابق اليوم، أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دونالد بوث، ضرورة التوصل لاتفاق ملزم لجميع الأطراف حول سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الأمريكي الخاص للسودان مع وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في الخرطوم.

ومنذ 2011، تحاول مصر والسودان وإثيوبيا التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم يحكم سد النهضة، لكن دون اختراق حتى اليوم رغم تدخل أطراف عدة في المفاوضات، وتوقيع إعلان مبادئ في 2015.

ومع قرب موعد الملء الثاني للسد الصيف المقبل، يزداد الملف تعقيدا، ويبقى مقترح سوداني لاقى قبولا مصريا لتشكيل رباعية دولية تتوسط في المفاوضات، معلقا، بسبب تمسك أديس أبابا بالوساطة الأفريقية فقط.