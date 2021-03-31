"داعشية" تطلق النار داخل مقر شرطة بإندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، الأربعاء، أنها قتلت شابة مسلحة اقتحمت المقر العام للشرطة في جاكرتا، مشيرة إلى أنها موالية لتنظيم داعش.

وأفاد رئيس الشرطة الوطنية ليستيو سيغيت، خلال مؤتمر صحفي، بأنّها "كانت ذئبًا منفردا تبنت أيديولوجية تنظيم داعش وهو ما أثبتته منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي".



وبثت محطات التلفزة الرئيسية ما بدا أنه شخص يرتدي قناعا وملابس سوداء طويلة يدخل المقر وسط دوي إطلاق النار.

وبحسب المشاهد، بقي الشخص مطروحا أرضا من دون حراك، فيما أحاط عناصر الشرطة بالجثة.

وسبق أن استهدف إرهابيون إندونيسيون مراكز الشرطة في البلاد.

ويأتي إطلاق النار في المقر العام للشرطة في جاكرتا بعد أيام على تفجير انتحاريين نفسيهما في كاتدرائية في مدينة ماكاسار في سولاويسي، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصا.



ولا يزال العديد من الجرحى في العناية المركزة يعانون من إصابات بحروق بالغة.