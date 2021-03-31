المومياوات الملكية في مصر.. تفاصيل قاعة العرض وأسعار التذاكر

كشف الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة في مصر، محمد غنيم، ملامح من الاحتفال بموكب المومياوات الملكية الذي ينتظره العالم.
وأكد غنيم انتهاء الاستعدادات في المتحف لاستقبال موكب المومياوات الملكية، وكشف أنه سيتم استقبال الملوك بإطلاق أعيرة نارية فور تشريفهم لمثواهم الأخير.
وأوضح أنه سيكون هناك حفل استعراضي مصاحب للموكب، سيشارك فيه مجموعة من الفنانين والمطربين بفعاليات أعدت خصيصا لهذا العرض العالمي، وبمشاركة أوركسترا المايسترو نادر العباسي.
وقال إنه لأول مرة سيتم حجز تذاكر زيارة المتحف إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للمتحف.
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أنه سيتم التعامل لمدة أسبوعين مع المومياوات للتأكد من سلامتها وخلوها من الميكروبات.
وقال إنه سيتم وضعها في قاعة أشبه بالمقبرة للعرض على السائحين، مع استخدام تكنولوجيا ووسائل "مالتي ميديا" لشرح كل شيء عن المومياء.
وأوضح أنه سيتم يوم السبت افتتاح قاعة العرض المركزي، التي سيتم بها عرض كل شيء خاص بتاريخ مصر القديم والمعاصر، وسيكون هناك 1600 قطعة بتلك القاعة المركزية، وستكون جاهزة لاستقبال الجماهير يوم الأحد الموافق 4 أبريل.
وكشف عن إتاحة حجز التذاكر إلكترونيا لزيارة المتحف، وهى أول مرة يتم تفعيل تلك الخاصية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف.
وأوضح أن شعر تذكرة الدخول للمتحف ستكون 60 جنيها للزائر المصري أو العربي (أقل من 4 دولارات تقريبا)، مع خصم 50% لأول أسبوعين، فيما تبلغ سعر التذكرة وللطالب 30 جنيها فقط (أقل من دولارين اثنين) مع وجود خصم 50% خلال أول أسبوعين أيضا.
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