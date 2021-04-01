تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 1 أبريل 2021

واصل متوسط سعر صرف اليورو في مصر، الانخفاض خلال تعاملات اليوم الخميس، أول أبريل 2021، في البنوك ومكاتب الصرافة.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، اليوم الخميس، ارتفاع متوسط سعر صرف العملة المصرية، أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، فيما تراجع أمام الجنيه الإسترليني.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس مساء الإثنين بعد أن أعادت قاطرات تعويم السفينة إيفر جيفن الجانحة التي يبلغ طولها 400 متر بعيدا عن المنطقة التي جنحت بها يوم 23 مارس/آذار الجاري.

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، خلال مستهل تعاملات الخميس، لدى البنك المركزي، إلى نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو 18.34 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.59 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة.

بينما جاء أقل سعر لليورو في بنك الإسكندرية، عند نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر لليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

خسائر قناة السويس

أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة "إيفر جيفن" وإغلاقها للقناة قد تصل إلى مليار دولار.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات تلفزيونية إن "حجم التلفيات والخسائر، والكراكات استهلكت كام وكل حاجة هتتحسب، التقديرات هتوصل لمليار دولار وشوية، ده حق البلد".

وتعرض الاقتصاد المصري، والعالمي إلى خسائر مالية واقتصادية باهظة، بعضها يصعب حسابها لارتباطها بتأخر طلبيات، أو متعلقة بصعود أسعار النفط.

سعر الدولار والإسترليني

وانخفض متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إلى نحو 15.655 جنيه للشراء، و 15.755جنيه للبيع، مقابل نحو 15.666 جنيه للشراء، و15.767 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس، إلى نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.54 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي في مصر، عند فتح تعاملات الخميس، على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.179 جنيه للشراء، و4.206 جنيه للبيع.

وعن متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر، انخفض خلال مستهل تعاملات الخميس، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.261 جنيه للشراء، و4.289 جنيه للبيع.

كما هبط متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر إلى نحو 51.729 جنيه للشراء، و 52.131 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.795 جنيه للشراء، و52.199 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.

نسف آثار الجائحة

تتوقع مصر نسف آثار جائحة كورونا والعودة إلى معدلات النمو الاقتصادي التي سبقت الوباء بحلول 2022.

ووفق تقرير من مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري، الخميس، سيحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.9% في 2022، مقابل 3% متوقعة في 2021.

واعتمد التقرير على معلومات وتوقعات البنك الأفريقي للتنمية.

وكانت مصر قد حققت نموا بنسبة 3.6% في 2020 و5.6% في 2019.

كما وصل إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.

وشهدت القارة الأفريقية بشكل عام انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2020، في "أسوأ ركود" لها منذ أكثر من 50 عامًا.