سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 1 أبريل 2021.. الأخضر يفقد قرشا

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قرشا واحدا، اليوم الخميس أول أبريل 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

وارتفع متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم الخميس، أمام اليورو، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، فيما تراجع أمام الجنيه الإسترليني.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس مساء الإثنين بعد أن أعادت قاطرات تعويم السفينة إيفر جيفن الجانحة التي يبلغ طولها 400 متر بعيدا عن المنطقة التي جنحت بها يوم 23 مارس/آذار الجاري.

وانخفض متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إلى نحو 15.655 جنيه للشراء، و 15.755جنيه للبيع، مقابل نحو 15.666 جنيه للشراء، و15.767 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الخميس، تراجع متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع في بنك واحد فقط، هو مصرف أبو ظبي الإسلامي.

فيما هيمن سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 20 بنكا، منها الكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والقاهرة، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد.

بينما تراجع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، قرشا واحدا إلى نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

الدلتا الجديدة

ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري صورة "إنفوجراف" أوضح فيها أن الرئيس المصري قد أعطى إشارة البدء لتنفيذ مشروع "الدلتا الجديد".

وأوضح المركز أنه سيتم تنفيذ مشروع "الدلتا" بعد دراسات وافية أجرتها فرق من عدة جهات ووزارات، لتؤكد بعدها صلاحية أرض المشروع الواقعة في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة محور الضبعة لزراعة أنواع المحاصيل كافة، وذلك على امتداد مساحة 1.5 مليون فدان.

وتوقع المركز، أن يسهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية في مصر، وتقليص استيراد الغذاء، وتحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي بشكل حقيقي ومستدام.

سعر اليورو والإسترليني

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، خلال مستهل تعاملات الخميس، لدى البنك المركزي، إلى نحو18.36 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح الخميس، إلى نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.54 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي في مصر، عند فتح تعاملات الخميس، على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.179 جنيه للشراء، و4.206 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي في مصر، انخفض خلال مستهل تعاملات الخميس، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.261 جنيه للشراء، و4.289 جنيه للبيع.

كما هبط متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر إلى نحو 51.729 جنيه للشراء، و 52.131 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.795 جنيه للشراء، و52.199 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.

ارتفاع الاحتياطي

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي رحلة صعودها للشهر التاسع، بعد أن تأثرت بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.