التفاح التركي مرفوض في روسيا.. فضيحة شحنة الحشرات

أعادت السلطات الروسية، الأربعاء، نحو 63 طنًا من التفاح التركي؛ لاحتوائها على حشرات ضارة.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".



ووفق المصدر منعت السلطات الروسيا 63 طنا من التفاح التركي من دخول أسواقها عبر ميناء توابسي على ساحل البحر الأسود، مشيرة أنها رصدت آفات زراعية بالشحنة.

وأوضحت الصحيفة أن "خدمة الحجر الصحي للحيوانات والنباتات الروسية أعلنت منع التفاح التركي من دخول البلاد بموجب قواعد الحجر الصحي وذلك بعدما تم رصد حشرة الذباب ذو السنام الظهري الضار بالشحنة".

هذا وأكدت خدمة الحجر الصحي "دخول يرقات الذباب ذو السنام الظهري إلى جسم الإنسان من خلال الغذاء يشكل خطرا كبيرا على الصحة".

يشار إلى أن روسيا تعيد العديد من شحنات الخضار والفاكهة التركية لعدم مطابقة المواصفات.

قطاع يحتضر

وتشهد تركيا فسادًا دفع بمؤشرات الزراعة في تركيا إلى أدنى مستوياتها، لتستمر السنوات العجاف لقطاع بات يحتضر جراء السياسات الخاطئة.

وحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، فإن الممارسات الحكومية في هذا القطاع الحيوي باتت تقلق المزارعين وتستفز الشعب.

وشن أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، في وقت سابق هجومًا على أردوغان، لإهمال المزارعين حتى باتت أنقرة تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها.