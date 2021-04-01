مقتل 3 شرطيين في تحطم مروحية جنوبي أفغانستان

لقي 3 من أفراد شرطة، بينهم ضابط مصرعهم، في حادث تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان، مساء الأربعاء.

وقال عطا الله أفغان، رئيس مجلس إقليم هلمند الواقع جنوبي أفغانستان، في تصريحات نقلتها قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، إن الحادث وقع بعدما أقلعت المروحية من منطقة جيريشك، ثم تحطمت لدى هبوطها في منطقة نهر السراج بالإقليم، بسبب مشكلة فنية.

وقال مصدران آخران إن "هناك 7 من عناصر الأمن أصيبوا في الحادث".

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، إن الطائرة التابعة للقوات الجوية الأفغانية من طراز "بلاك هوك"، هبطت اضطراريا في منطقة نهر السراج.

وأضافت: "لحسن الحظ، لم يصب أحد" في الحادث، مضيفة أنها "سوف تحقق في الواقعة".