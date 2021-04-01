لقي 3 من أفراد شرطة، بينهم ضابط مصرعهم، في حادث تحطم مروحية من طراز "بلاك هوك" في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان، مساء الأربعاء.
وقال عطا الله أفغان، رئيس مجلس إقليم هلمند الواقع جنوبي أفغانستان، في تصريحات نقلتها قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، إن الحادث وقع بعدما أقلعت المروحية من منطقة جيريشك، ثم تحطمت لدى هبوطها في منطقة نهر السراج بالإقليم، بسبب مشكلة فنية.
وقال مصدران آخران إن "هناك 7 من عناصر الأمن أصيبوا في الحادث".
من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، إن الطائرة التابعة للقوات الجوية الأفغانية من طراز "بلاك هوك"، هبطت اضطراريا في منطقة نهر السراج.
وأضافت: "لحسن الحظ، لم يصب أحد" في الحادث، مضيفة أنها "سوف تحقق في الواقعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 شرطيين في تحطم مروحية جنوبي أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.