أخر تطورات أزمة قناة السويس.. هل تغرق "إيفر جيفن" شركات التأمين؟

انتقلت أزمة جنوح السفينة إيفر جيفن بقناة السويس إلى محطة شركات التأمين، التي تهدد كبرى الشركات بمديونية ضخمة.

وقال المدير التنفيذي لهيئة سوق التأمين الإنجليزية "لويدز أوف لندن" إن أزمة قناة السويس ستعود بخسائر فادحة على أسواق التأمين، تضاف لما عانته من خسائر خلال عام 2020 بسبب تفشي كورونا، حين وصلت خسائر شركات التأمين لـ1.2 مليار دولار العام الماضي.

ووفق موقع "ماري تايم بروفشنال"، فإن "بروس كارنيجي براون"، رئيس هيئة "لويدز أوف لندن"، أعلن أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد الحجم الدقيق للخسائر التي ستتكبدها شركات التأمين بسبب غلق القناة لمدة 6 أيام.

ولكنه أكد بوضوح أن الخسائر ستكون كبيرة، ليست فقط على سفينة "إيفر جيفن"، ولكن الأمر سيطال كافة السفن التي تعطلت خلال فترة محاولة تحرير السفينة وعجزت عن المرور عبر القناة.

أضاف "بروس" أن خسائر التأمين بهذا الحجم يمكن أن تقدر بما يصل لـ100 مليون دولار أو يزيد، ستتكبدها هيئة "لويدز" مستقبلا.

ومن المتوقع أن تتحمل شركة UK P&I Club المسؤولة عن تأمينات "إيفر جيفن"، مسؤولية التعويضات التأمينية لكافة المتضررين من تعطلها وجنوحها بقناة السويس.

هيئة "لويدز أوف لندن"

ووفق "بروش كارنيجي"، قد تتحمل هيئة "لويدز أوف لندن"، قدر يتراوح بين 5 و10% من قيمة التعويضات التأمينية الإجمالية المستحقة على شركة تأمين السفينة "إيفر جيفن".

ووفق مؤشر "فيتش"، فإنه من المتوقع أن تصل التعويضات التأمينية بسبب جنوح السفينة لـ مئات الملايين من الدولارات.

وحتى الآن تسعى هيئة سوق التأمين "لويدز أوف لندن"، لدفع قيمة التأمينات التي تسببت بها أزمة تفشي فيروس كورونا عام 2020، وتصل لـ 3.4 مليار دولار.

وتعود هذه التعويضات التأمينية من العام الماضي لإلغاء فعاليات وحفلات هامة ومسابقات رياضية بارزة، مثل بطولة "ويمبلدون" للتنس بسبب الجائحة.

ومن المرتقب أن تعود أرضية الاكتتاب بهيئة سوق التأمين "لويدز أو لندن" بداية من 17 مايو المقبل، بعد فترة طويلة من الغلق بسبب كورونا، ويتوقع "كارنيجي"، عودة غالبية العاملين بالهيئة خلال ما يتراوح بين أسبوعين أو ثلاث أسابيع من الآن.

وكانت قد تعرضت سفينة "إيفر جيفن" للجنوح خلال محاولتها العبور بقناة السويس، وأستمرت الأزمة على مدار 6 أيام، علق بسببها ما يزيد عن 400 سفينة شحن خارج القناة، حتى نجح فنيين مصريين في إعادة تعويم السفينة وفتح المجرى الملاحي بالقناة من جديد أول أمس الإثنين.