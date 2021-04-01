مقتل إرهابي في قصف للتحالف الدولي غربي العراق

دمر التحالف الدولي ضد داعش، الخميس، كهفا وقتل إرهابيا في وادي الثرثار شمال غربي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، إن "طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في وادي الثرثار أسفر عن تدمير كهف وقتل أحد الإرهابيين".

وأضافت أن "ذلك جاء بأمر من قيادة العمليات المشتركة".

ويقع وادي الثرثار بين محافظات صلاح الدين ونينوى (شمال) والأنبار (غرب).

ويحاول التنظيم الإرهابي، بالأشهر الأخيرة، إعادة تنظيم صفوفه، وتحريك خلاياه النائمة في العراق عبر شن هجمات بأسلوب المفخخات، في عمليات ارتفعت وتيرتها بشكل ملحوظ.