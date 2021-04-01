"تنصيب بازوم".. حميدتي إلى النيجر

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الخميس، إلى النيجر، لحضور مراسم تنصيب الرئيس محمد بازوم.

وذكر بيان لمجلس السيادة اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، أن "دقلو يشارك في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب في النيجر بازوم".



وتستمر الزيارة يومين، وفق البيان الذي لم يذكر تفاصيل عن أجندة الزيارة وجدول لقاءات دقلو مع المسؤولين في النيجر.

ويغادر الرئيس محمد إيسوفو السلطة، بعد أن تولى الحكم لولايتين مدة كل منهما خمس سنوات، بينما من المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب بازوم، مرشح الحزب الحاكم، اليمين الدستورية، الجمعة بعد فوزه في الانتخابات التي اعترض على نتيجتها منافسه مهامان عثمان.

وأمس الأربعاء، تصدت القوات الحكومية في النيجر لمحاولة انقلاب، إذ حاولت وحدة من الجيش السيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

وفي وقت سابق اليوم، أدان الاتحاد الأفريقي محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها النيجر، معتبرها تقويضا لعملية الانتقال السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي.

وفي بيان صادر عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، الخميس، قال الأخير إن الاتحاد يدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها النيجر، ليل الثلاثاء الأربعاء.

ويتميز تاريخ النيجر التي تعتبر واحدة من أفقر دول العالم، بالانقلابات العسكرية، آخرها كان في فبراير/شباط 2010 وأطاح بالرئيس مامادو تانجا.