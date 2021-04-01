أفضل وجهات سياحية في "البريمي" العمانية.. ألبوم صور

عليك بالاستمتاع بزيارة إلى الوجهات السياحية التي توجد في مدينة البريمي العمانية، حيث يوجد بها الكثير من الأماكن التي تستحق الزيارة.

البريمي إحدى مدن عُمان وهي محافظة تقع في الشمال الغربي من سلطنة عمان وبالقرب من الإمارات، وهي من السهول الشبه صحراوية التي تبعد حوالي 370 كم من مسقط، وتتميز بالعديد من الأماكن السياحية الصحراوية الرائعة، وفيما يلي أفضل وجهات سياحية في البريمي.



أفضل وجهات سياحية في البريمي:

قلعة الحلة:





قلعة الحلة هي حصن بني في القرن السادس عشر الميلادي، ويتكون من مجموعة من الممرات والغرف وسطح القلعة بانورامي، حيث يطل على مدينة دوت الخليج، كما أن قلعة الحلة تطل على قلعة الخندق، والتي كانت مقرا لإقامة الحاكم المحلي ويصل ارتفاع جدران القلعة لنحو 6 أمتار، وهي مزينة بتشكيلات فريدة.

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قلعة الخندق:

تعتبر من الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة، حيث إنه يعتبر من أهم المعالم التي توجد في عمان، ويرجع تاريخ القلعة إلى بدايات القرن التاسع عشر، وتم تجديدها في عهد الإمام عزان بن قيس البورسعيدي، وسميت القلعة بهذا الاسم بسبب الخندق الكبير الذي يحيط القلعة من جميع الاتجاهات، وتتميز القلعة بوجود 10 غرف وأبراج في زوايا القلعة الأربعة التي يرجع تاريخها إلى نحو 200 عام وتتميز بالتصاميم المتعرجة.

ولاية محضة:





تعتبر من أجمل الأماكن السياحية التي تقع في البريمي، فضلا عن أنها تقع بالقرب من مدينة دوت الخليج الإماراتية، حيث يحدها من الشمال مدينة الشارقة ومدينة دبي، ومن الجنوب الغربي ولاية البريمي وأبوظبي بالإمارات، والجدير بالذكر أنها تتميز بالحرف التقليدية القديمة ومنها الغزل والنسيج.

قرية ووادي شرم:





تعتبر من أهم المناطق السياحية التي توجد في البريمي، حيث إنها تتميز بالطبيعة الخصبة الخلابة والواحات وانتشار النخيل، وتعتبر مكانا مثاليا للقيام برحلات السفاري والتخييم والقيام بنزهة بالقارب في النهر الموجود على جانبي الوادي.

سوق البريمي:





من الأسواق المهمة التي تقع أمام قلعة الخندق والقريبة من مسجد السلطان قابوس، وهو سوق للصناعات الحرفية واليدوية، فضلا عن وجود الخضراوات والفواكه والملابس، وباستطاعتك شراء بعض الهدايا التذكارية.