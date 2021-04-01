السلام في السودان.. إدارة بايدن تؤكد دعمها لاتفاق جوبا

أكد المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث، الخميس، دعم الإدارة الأمريكية اللامحدود لاتفاق السلام الموقع بين الخرطوم وحركات الكفاح المسلح.

جاء ذلك في لقاء جمع المسؤول الأمريكي برئيس حركة "جيش تحرير السودان"، مني أركو مناوي، بالعاصمة الخرطوم.

وفي تصريح لـ"دوت الخليج الإخبارية"، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة، الصادق علي النور، إن اللقاء تخلله نقاش مستفيض حول اتفاق السلام الموقع في جوبا عاصمة الجارة الجنوبية.

كما تناول أيضا مدى تنفيذ الاتفاق، علاوة على استكمال هياكل السلطة الانتقالية وعقد مؤتمر نظام الحكم خلال هذا الشهر .

وشدد النور على ضرورة إظهار الدعم السياسي والفني لإنجاح المؤتمر.

من جانبه، أكد بوث دعم الإدارة الأمريكية واهتمامها بالأوضاع في السودان.

ولفت إلى أن واشنطن تبدي دعما غير محدود لاتفاق السلام في جوبا والاستقرار والتحول الديمقراطي في السودان.

وجدد تأكيد واشنطن على دعم حكومة الفترة الانتقالية بقيادة مدنية، وفق المصدر نفسه.

والأربعاء، اتفقت الولايات المتحدة والسودان على أن إعلان المبادئ الموقع مؤخرا مع "الحركة الشعبية/ شمال"، يعد خطوة في اتجاه السلام.

ووفق بيان، أكد عضو مجلس السيادي محمد حسن التعايشي، والمبعوث الأمريكي بوث، خلال لقائهما باليوم المذكور، أن إعلان المبادئ الموقع من الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية/ شمال، يعتبر "خطوة عظيمة في اتجاه استكمال هياكل السلطة".

وطالب التعايشي وبوث، عبد الواحد نور، رئيس حركة جيش تحرير السودان، باتخاذ خطوات مماثلة لتحقيق السلام الشامل في البلاد.

وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، شهدت جوبا توقيع اتفاق نهائي للسلام بين كل من الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة، دون مشاركة حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور.