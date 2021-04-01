الرئيس التونسي: التعاون والتنسيق مع الجزائر مبدأ راسخ

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تطوير التعاون والشراكة مع الجزائر والتنسيق في الملفات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية هو خيار ثابت ومبدأ راسخ.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، اليوم الخميس، لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي أبلغه رسالة شفوية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، إن اللقاء تناول العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر، وسبل توطيدها ودعمها والنهوض بها لتحقيق آمال شعبنا الواحد في البلدين، فضلا عن تباحث الأوضاع في المنطقة.
وحمّل الرئيس التونسي وزير الخارجية الجزائري نقل تحياته إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وإبلاغه حرصه على مواصلة العمل معا لبلوغ ما يرنو إليه الشعبان.
من جانبه، أعرب صبري بوقادوم، عن الارتياح الكبير للمستوى المتميّز للعلاقات الخاصة والاستثنائية بين البلدين، مضيفا أن تونس والجزائر تقاسما ماضيا مجيدا، ويواجهان تحديات مشتركة، وتحدوهما نفس الآمال والطموحات نحو مزيد من النمو والازدهار والسلم والاستقرار.
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