روسيا تحذر من صراع جديد بأوكرانيا

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن أي محاولة لبدء صراع عسكري جديد في شرق أوكرانيا قد تؤدي إلى تدميرها، بحسب وكالة تاس الروسية.

وجاء هذا التصريح وسط توترات بعد أن اتهم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية موسكو هذا الأسبوع بحشد قواتها قرب الحدود المشتركة، مشيرا إلى انتهاكات الانفصاليين الموالين لموسكو وقف إطلاق النار في شرق البلاد.



وقال الكرملين في وقت سابق اليوم، إن تحركات قوات ومعدات عسكرية روسية في الفترة الأخيرة قرب الحدود مع أوكرانيا تهدف إلى ضمان أمن روسيا ولا تشكل أي تهديد لأحد.

وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن تصعيد التوتر في المنطقة الشرقية يظهر أن روسيا تعمل على إثارة مناخ تهديد لمحادثات السلام.

وأضاف زيلينسكي على تطبيق تلجرام "استعراض العضلات على شكل تدريبات عسكرية واستفزازات محتملة على الحدود أمر اعتادت روسيا عليه".

وأضاف "وهي تسعى، بهذه الطريقة، إلى خلق مناخ تهديد، وفي الوقت نفسه، للضغط أثناء مفاوضات السلام".

ومناطق دونيتسك وهانسك يطلق عليها "دونباس" وشهدت حربا في مارس/آذار 2014، عقب مظاهرات لجماعات موالية لروسيا رفضا للثورة الأوكرانية في العام نفسه.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019 التقى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي للمرة الأولى خلال قمة في باريس بهدف الاتفاق على سلسلة إجراءات من شأنها إنهاء النزاع في أوكرانيا.

ونهاية 2019، بدأت قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليون شرقا تبادلا لجميع أسرى الصراع الذي دام 5 سنوات بين الطرفين.

وأسفر النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 2014.