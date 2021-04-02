انتصارات "القصرين" التونسية.. الجيش يقتل إرهابييْن ويفكك خلية

نجح الجيش التونسي في القضاء على إرهابيين اثنين، وتفكيك خلية، بمحافظة القصرين غربي البلاد.

وفي تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية"، قالت مصادر عسكرية، الخميس، إن الجيش تمكن من القضاء على عنصرين إرهابين في جبل السلوم بالمحافظة.

والإرهابيان؛ رجل وزوجته من الملتحقين حديثا بجماعات الإرهاب بجبال القصرين، وفق المصادر.

وفي نفس المحافظة، ذكرت المصادر أن الوحدات العسكرية فككت خلية إرهابية كانت تستعد لزرع ألغام لاستهداف الجيش.

ولفتت إلى أن الإرهابيين ينتمون إلى تنظيم "جند الخلافة" التابع لـ"داعش".

وبالسنوات الأخيرة، نفذت التنظيمات الإرهابية المتمركزة في محافظة القصرين عمليات إرهابية دامية، كان أعنفها في عام 2013، ما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود والأمنيين.

وفي تصريحات سابقة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، قال الجنرال التونسي المتقاعد منصور الرميلي، إن المرتفعات الغربية للبلاد تمثل المجال الحيوي للجماعات المتطرفة لما تحتويه من مغاور تشكل مخابئ للإرهابيين.

وأشار إلى أن احصائيات وزارة الدفاع التونسية لعام 2020 أكدت وجود خلايا نائمة تقوم بإمداد الجماعات المسلحة بالمستلزمات الضرورية لتنفيذ عمليات إرهابية.