مجلس الأمن الدولي يدين حملة العنف في ميانمار

أدان مجلس الأمن الدولي "بشدّة مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال" في ميانمار، وذلك في بيان صدر الخميس بإجماع أعضائه.

وفي البيان الذي صاغته بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة في بورما، قال أعضاء المجلس الـ15 إنّهم "يعربون عن قلقهم العميق إزاء التدهور السريع للوضع، ويدينون بشدّة استخدام العنف ضدّ متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال".



والأربعاء الماضي، حذرت مبعوثة الأمم المتّحدة كريستين شرانر بورغنر، من أنّ ميانمار تواجه خطراً "غير مسبوق" بالانجرار إلى "حرب أهلية".

واستولى جيش ميانمار على السلطة وقال إن الانتخابات، التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني وفاز بها حزب الزعيمة أونج سان سو تشي، مزورة وهو اتهام نفته لجنة الانتخابات في البلاد.



وما زالت سو تشي رهن الاعتقال في موقع غير معلن كما تحتجز السلطات العديد من الشخصيات الأخرى في حزبها.