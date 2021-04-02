اليمن عن ممارسات مليشيا الحوثي: تزعزع أمن المنطقة

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن الأعمال الإرهابية التي تمارسها مليشيا الحوثي بشكل ممنهج ضد ممرات الملاحة الدولية والمنشآت الحيوية للطاقة في السعودية يعد تهديداً خطيراً ومزعزعاً لأمن المنطقة والعالم.

ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي ومن ورائها النظام الإيراني لوقف التصعيد العسكري والرضوخ لدعوات السلام.



وأشار في الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي عقد أمس الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن التصعيد العسكري للمتمردين الحوثيين وارتفاع وتيرة اعتداءاتهم على المناطق المدنية في اليمن والمملكة يأتي رداً على استجابة الحكومة اليمنية لدعوات المجتمع الدولي لوقف الحرب وإحلال السلام التي كان آخرها مبادرة المملكة لإنهاء الحرب.

كما دعا المسؤول اليمني، الحكومة اليابانية للضغط على الانقلابيين الحوثيين والنظام الإيراني الداعم الرئيس لتلك الميليشيات الإرهابية للتعامل بإيجابية مع الدعوات الدولية المنادية للسلام.