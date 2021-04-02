قتلى وجرحى في حادث خروج قطار عن القضبان في تايوان

قالت إدارة الإطفاء في تايوان، الجمعة، إن قطارا خرج عن القضبان في نفق في شرق البلاد وهناك مخاوف من سقوط كثير من القتلى.

وأضافت الإدارة في بيان أن القطار الذي كان متجها إلى تايتونج خرج عن القضبان في نفق إلى الشمال مباشرة من هوالين مما تسبب في ارتطام بعض عرباته بجدار النفق.



وقالت إدارة الإطفاء في تايوان، إن 36 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وجرى نقل المصابين بجروح خطيرة إلى المستشفى، بينما ينتظر نحو 20 مصابا بجروح طفيفة العلاج.

وذكرت أن القطار كان يقل حوالي 350 شخصا، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.