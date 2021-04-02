أزمة جامعة "البوسفور".. الشرطة التركية تعتقل 35 طالبًا

اعتقلت قوات الأمن التركية، الخميس، 35 طالبًا من جامعة البسفور؛ لتضامنهم مع زملاء لهم اعتقلهم النظام.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، فقد نظم الطلاب وقفة احتجاجية بمنطقة "قاضي كوي" بالطرف الآسيوي من مدينة إسطنبول؛ للتضامن مع زملائهم المعتقلين.





وأشار المصدر أن "عناصر الشرطة اعتدت بشكل قاسٍ على مسيرة الطلاب، حيث اعتقلت بالسحل والضرب 35 طالبًا من طلاب البوسفور، في محاولة لفض المسيرة، وخلال الأيام القليلة الماضية، كان قد اعتقال عدد من طلاب الجامعة





وكان طلاب البوسفور نظموا مظاهرات استمرت لأكثر من شهرين على التوالي ضد تعيين مليح بولو القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيسا للجامعة، بقرار رئاسي، ما دفع السلطات لاعتقال عدد منهم.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية ما يحدث داخل البوسفور بـ”حرب” يهدف أردوغان من خلالها إلى السيطرة على الجامعة.





وكشف استطلاع رأي أجرته شركة “متروبول” للأبحاث، أن 50.6% من المنتمين لحزب العدالة والتنمية يجدون أن قرار أردوغان بتعيين بولو في رئاسة الجامعة خاطئ.