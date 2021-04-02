سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 2 أبريل 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وتراجع متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم الجمعة، أمام اليورو، الجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، فيما استقر أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

وظل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الجمعة، عند نحو 15.656 جنيه للشراء، و 15.756 للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الجمعة، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل الدولار أعلى سعر عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في 21 بنكا، منها البنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، والمشرق، وقناة السويس، والقاهرة، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

عبور 281 سفينة لقناة السويس

وشهدت قناة السويس عبور 281 سفينة خلال 77 ساعة منذ استئناف حركة الملاحة في قناة السويس مساء الإثنين(الساعة 1900 بالتوقيت المحلي).

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، بعد أن أعادت قاطرات تعويم السفينة إيفر جيفن الجانحة التي يبلغ طولها 400 متر بعيدا عن المنطقة التي جنحت بها يوم 23 مارس/آذار الماضي.

وشدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الخميس،على أن العمل يجري على قدم وساق وعلى مدار الساعة للانتهاء من عبور جميع السفن الموجودة بالمجرى الملاحي بأمان وسلامة، بالاستعانة بطاقم متميز من المرشدين ورجال إدارة التحركات في قطاعات القناة الثلاثة.

وأضاف، أن حركة الملاحة بقناة السويس، شهدت عبور 194 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 12 مليون طن منذ مساء يوم الإثنين وحتى أمس الأربعاء، لافتا إلى أنه من المقرر أن يعبر القناة اليوم الخميس 87 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.6 مليون طن.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، على موقع البنك المركزي، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.59 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي في مصر، على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة، ثابتا عند نحو 4.262 جنيه للشراء، و4.290 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر إلى نحو 51.768 جنيه للشراء، و 52.171 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.729 جنيه للشراء، و52.131 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.

أكبر مدينة أدوية بالشرق الأوسط

وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، المصنفة كأكبر مدينة للدواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتد على مساحات واسعة وتضم عشرات مصانع الأدوية.

وتقام مدينة الدواء على مساحة 180 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، وتضم مصنعين، أحدهما مصنع الأدوية غير العقيمة يضم 15 خط إنتاج.

ووفق بيانات رسمية صادرة مؤخرا عن علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، فإن مصر قبل افتتاح مدينة الدواء الأضخم إقليميا، كانت تنتج 85% من احتياجاتها، فيما ستغطي المدينة 15% المتبقية، وتصدير الفائض للسوق العالمية.

وتستهدف مصر من خلال مدينة الدواء، تصدير أدويتها إلى أسواق في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي إلى جانب دول الخليج العربي ومناطق أخرى في آسيا والأمريكتين.