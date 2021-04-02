تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الجمعة، 2 أبريل 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وتراجع متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم، أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، فيما استقر أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي في مصر، على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.174 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي عند نحو 4.12 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.18 جنيه في بنكين هما، المشرق، وبلوم مصر، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.24 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.157 جنيه للشراء، و4.197 جنيه للبيع.

عبور 281 سفينة لقناة السويس

وشهدت قناة السويس عبور 281 سفينة خلال 77 ساعة منذ استئناف حركة الملاحة في قناة السويس مساء الإثنين(الساعة 1900 بالتوقيت المحلي).

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس، بعد أن أعادت قاطرات تعويم السفينة إيفر جيفن الجانحة التي يبلغ طولها 400 متر بعيدا عن المنطقة التي جنحت بها يوم 23 مارس/آذار الماضي.

وشدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الخميس،على أن العمل يجري على قدم وساق وعلى مدار الساعة للانتهاء من عبور جميع السفن الموجودة بالمجرى الملاحي بأمان وسلامة، بالاستعانة بطاقم متميز من المرشدين ورجال إدارة التحركات في قطاعات القناة الثلاثة.

وأضاف، أن حركة الملاحة بقناة السويس، شهدت عبور 194 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 12 مليون طن منذ مساء يوم الإثنين وحتى أمس الأربعاء، لافتا إلى أنه من المقرر أن يعبر القناة اليوم الخميس 87 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.6 مليون طن.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الجمعة، عند نحو 15.656 جنيه للشراء، و 15.756 للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، على موقع البنك المركزي، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.59 جنيه للشراء، و21.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الجمعة، عند نحو 4.262 جنيه للشراء، و4.290 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في مصر إلى نحو 51.768 جنيه للشراء، و 52.171 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.729 جنيه للشراء، و52.131 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.

الدلتا الجديدة

ونشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري صورة "إنفوجراف" أوضح فيها أن الرئيس المصري قد أعطى إشارة البدء لتنفيذ مشروع "الدلتا الجديد".

وأوضح المركز أنه سيتم تنفيذ مشروع "الدلتا" بعد دراسات وافية أجرتها فرق من عدة جهات ووزارات، لتؤكد بعدها صلاحية أرض المشروع الواقعة في الساحل الشمالي الغربي بمنطقة محور الضبعة لزراعة أنواع المحاصيل كافة، وذلك على امتداد مساحة 1.5 مليون فدان.

وتوقع المركز، أن يسهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية في مصر، وتقليص استيراد الغذاء، وتحقيق معدلات عالية من الاكتفاء الذاتي بشكل حقيقي ومستدام.