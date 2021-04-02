طريقة تشغيل غرف الشات الصوتية في تليجرام.. زلزال داخل كلوب هاوس

بعد الاستعراض السينمائي لتطبيق "كلوب هاوس" الذي نال شعبية كبيرة مؤخرا بفضل غرف الدردشة، فاشتعلت المنافسة بمحادثات تليجرام وتويتر.

ظهرت ميزة المحادثات الصوتية في مجموعات تليجرام لأول مرة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، لتضيف بُعدًا جديدًا للدردشة الصوتية المباشرة في المجموعات، حيث أتاحت للمستخدمين تحويل أي مجموعة من المجموعات المشتركين فيها إلى غرفة دردشة صوتية جماعية مفتوحة دائمًا، ويمكن لأعضاء المجموعات الانضمام إليها ومغادرتها كما يرغبون.



كما تعمل المحادثات الصوتية إلى جانب أدوات المراسلة، لتصبح كمساحات افتراضية للعاملين أو كمكان يمكن من خلاله مناقشة أي موضوع مع الآخرين بسهولة.

وأعلنت شركة "مبادلة" في 23 مارس/آذار الماضي، عن استثمار 75 مليون دولار في "تليجرام" مشغّل منصة التواصل الاجتماعي والقائمة على حماية الخصوصية والأمن الرقمي.

وسيكون الاستثمار في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لأجل 5 سنوات قبل الاكتتاب العام المُزمَع، وذلك بالتعاون مع صندوق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" الذي سيستثمر أيضاً مبلغ 75 مليون دولار في المنصة.

مزايا المحادثات الصوتية في تليجرام

بعد انتشار تطبيق كلوب هاوس (Clubhouse) خلال الأشهر الماضية، أطلق تطبيق تليجرام يوم 19 مارس/آذار الماضي ميزة المحادثات الصوتية في القنوات أيضًا وبلا حد على عدد المشاركين.

الآن؛ يمكن لمشرفي القنوات والمجموعات العامة بث المحادثات الصوتية لملايين المُستمعين، وسيتمكن الأشخاص الجدد من الانضمام إلى المحادثات بعض النظر عن عدد المُستمعين الحاليين.

كما أضاف هذا التحديث إمكانية تسجيل المحادثات الصوتية، وميزة قوائم المُشاركين المحسّنة، وميزة رفع اليد للتحدث، وروابط دعوة للمستمعين والمتحدثين، وعناوين للمحادثات الصوتية وقدرة الشخصيات المشهورة على الانضمام للمحادثات الصوتية بقنواتهم، مما يوفر تجربة شبيهة بالتي يوفرها تطبيق كلوب هاوس، بحسب بوابة التقنية.

كيفية تدشين محادثة صوتية

انتقل إلى تطبيق تليجرام في هاتفك.

افتح المجموعة أو القناة التي تريد بدء محادثة صوتية فيها، ولكن يجب أن تكون (مسؤول) Admin فيها

اضغط على الصورة الخاصة بالمجموعة أو القناة التي تظهر في الزاوية العلوية اليسرى، ثم اضغط على أيقونة (⋮) الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى خيارات المجموعة.

اضغط على خيار (بدء محادثة صوتية) Start Voice chat.





ما هي المحادثات الصوتية في تليجرام؟

اضغط على خيار (استمرار) Continue، ثم يمكنك بعد ذلك إضافة عنوان للدردشة، وإرسال دعوات للأعضاء الذين يمكنهم التحدث معك.

يقدم التحديث الجديد للمحادثات الصوتية خيارات جديدة تتيح للمسؤولين في المجموعة أو القناة التحكم في المحادثة بشكل أفضل، مع الحفاظ على كتم صوت المستخدمين حتى يحين دورهم في التحدث.

كما نسخ تطبيق تليجرام واحدة من ميزات تطبيق Clubhouse وهي القدرة على رفع الأيدي للإشارة للمشرفين على الدردشة إلى الرغبة في التحدث.





وستظهر النبذة التعريفية للشخص الذي يرفع يده في قائمة المشاركين، الأمر الذي يمكن الاستفادة منه لمعرفة خبراته، واهتماماته مما سيساعد المشرفين على انتقاء الشخص الصحيح للتعليق وطرح الأسئلة في المحادثة الصوتية.

الانضمام لمحاثة في تليجرام

عند الانضمام لمحادثة صوتية في قناة ما، سيتمكن المستخدمون من الانضمام بحساباتهم الشخصية أو الانضمام بإحدى قنواتهم، حيث يمكن للمشاهير والشخصيات العامة الاستفادة من هذه الميزة لتفادي جذب الانتباه إلى حساباتهم الشخصية.

كما جعل تطبيق تليجرام من السهل أيضًا إرسال روابط المحادثات الصوتية، حيث يمكن لمالكي القنوات العامة أو الخاصة الآن إنشاء روابط فريدة تفتح الدردشة الصوتية مباشرة، بدلاً من مجرد دعوة إلى قناة تجري فيها محادثة.

تسجيل محادثات تليجرام

تشمل التحديثات التي حصلت عليها ميزة الدردشات الصوتية المباشرة في تطبيق تليجرام إمكانية تسجيل المحادثات الصوتية، حيث يمكن للمسؤول نشر التسجيل لاحقًا في مجموعات أو قنوات تيليجرام لمن فاته الحوار.





ولحماية الخصوصية سيتم عرض ضوء أحمر إلى جانب أي مشارك يسجل المحادثة، مما يساعدك على تتبع الشخص الذي يقوم بتسجيل المحادثة.