في الأول من أبريل.. السيدة الأمريكية الأولى تتخلى عن لقبها

تنكرت بزي مضيفة جوية ووزعت المثلجات على الركاب الذين لم يدر بخلدهم أن السيدة الأمريكية الأولى تتخفى تحت شعر مستعار واسم "ياسمين".

أفراد الطاقم وعناصر الاستخبارات والصحفيون حصلوا على قطع المثلّجات من امرأة سمراء قصيرة الشعر تضع كمامة سوداء وشارة تحمل اسم "جازمين (ياسمين)".

جالت المضيفة بينهم في ممرات طائرة كانت متوجهة إلى واشنطن التي تعود إليها عقب زيارة لولاية كاليفورنيا.

بدا الأمر هادئا وروتينيا كعادته على متن مثل تلك الرحلات، والتهم الركاب قطع الآيس كريم بالفانيليا المغلفة بالشوكولاتة، قبل أن يعود كل واحد منهم إلى كتابه أو موسيقاه.

وبعد خمس دقائق، أطلت "ياسمين" مجدداً على الركاب وخلعت شعرها المستعار، وكشفت لهم هويتها الحقيقية، ليكتشف الجميع أن "ياسمين" لم تكون سوى السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.

وقالت جيل إنها كذبة أبريل!

واعترف الصحفيون الذين رووا وقائع المزحة بأن تنكرها انطلى عليهم، بل إن أفراد فريقها أنفسهم لم يتمكنوا من كشف مزحتها، فيما اتفق الجميع على أن المثلجات التي وزعتها كانت لذيذة الطعم بشكل خيالي.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تفاجئ فيها جيل بايدن الركاب على طائرة، إذ سبق ودخلت ذات مرة، حين كان زوجها نائباً لرئيس الولايات المتحدة، إحدى مقصورات الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" وصرخت "بوو!" بوجه أول شخص فتح بابها.

حادثة تداولها الإعلام الأمريكي حينها بإسهاب، مشيدا بـ"خفة دمها" وقدرتها على كسر الجمود والروتين بأي مكان تكون فيه.