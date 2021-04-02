سيارة تعمل بالماء بدلا من البنزين في سوريا.. حكاية "عجيب" المخترع

حول مخترع سوري حلم استخدام الماء في السيارات بدلا من البنزين إلى حقيقة، فما هي حكاية المخترع السوري محمد عجيب؟

البداية حين أثارت سيارة المخترع السوري، محمد عجيب، التي تعمل على الماء بدلا من البنزين، جدلا كبيرا في الشارع السوري، في ظل أزمة المحروقات الخانقة التي تعيشها سوريا.



وتعود القصة إلى عام 2017 حيث يقوم المخترع منذ 3 سنوات بقيادة سيارته التي تعمل على المياه في شوارع بلدة جبلة التابعة لمدينة اللاذقية في الساحل السوري، مستخدما جهازا قام بتصنيعه، ويصلح استخدامه في جميع السيارات وباصات النقل عامة.





وقال المخترع محمد عجيب، إن الجهاز يستخرج عنصري الهيدروجين والأوكسجين على شكل غاز يتحد مع الهواء مع الوقود في محرك البنزين، ليعطي وقودا عالي الجودة واحتراقا كاملا للوقود، دون انبعاث الغاز من عادم السيارة، مما يجنب تلوث البيئة والأمراض الناجمة عنه، إضافةً إلى توفير الوقود بنسبة 30% إلى 40% فقط، ويعد هذا توفيرا كبيرا للوقود، وكذلك يطيل من عمر المحرك، بل ويرفع من كفاءته، بحسب صحيفة "الوحدة" السورية.





ويمكن لجهاز السيارة استخراج 12 فولتا بأمبير عال وكهرباء 220 فولتا، وهذا يعد بحد ذاته حلا جيدا لمشكلة قلة الوقود ونقصها.

والمخترع عجيب، يقوم حاليا بتصنيع عنفة لتوليد الكهرباء من الرياح، وأضاف عليها تعديلات، بهدف استقبال أكبر كمية رياح حين انخفاض شدتها صيفاً.

أضاف أنه سيتم تزويد إحدى المداجن وتشغيل حراقات المدجنة من خلال تركيب هذه العنفة، و3 ساعات من تشغيل العنفة كافية لشحن البطارية وإنارة المدجنة بأكملها، على حد تعبيره.