روسيا: طريق المحادثات بين القوى العالمية وإيران "ليس سهلا"

أعلنت روسيا أن طريق المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي 2015 ليس سهلا رغم انتهاء الاجتماع الأول.

وقال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف الجمعة، إن المحادثات انتهت، مضيفا أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح.



وتابع ميخائيل أوليانوف قائلا على تويتر: "انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة الاتفاق النووي عبر الإنترنت. كانت المناقشات شبيهة بمحادثات العمل وستستمر".

وأضاف القول: "الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح لكن الطريق لن يكون سهلا وسيحتاج جهودا مكثفة. الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك".



وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عقد اجتماع بين القوى الدولية وإيران، اليوم حول الملف النووي، مع تواصل الخروقات الإيرانية للاتفاق النووي.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إنّ القوى الدولية ستعقد اجتماعا مع إيران الجمعة، عبر تقنية الفيديو "لمناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة" إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح البيان أنّ اللجنة سيرأسها "نيابة عن بوريل، نائب الأمين العام والمدير السياسي لقسم العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا، وسيضم ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران".

ومن جانبها، رحبت واشنطن بالاجتماع بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكدة استعدادها لـ"خطوات متبادلة".

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت سابق، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم).

وقالت الوكالة في تقرير أطلعت "رويترز" عليه، "في 31 مارس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي آي.آر-2إم بمحطة تخصيب الوقود"، في إشارة إلى محطة نطنز تحت الأرض.

وسادس فلوريد اليورانيوم هو الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.

وينص الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية على أن بإمكان إيران فقط تخزين اليوارنيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديد من طراز "آي.آر-2إم"، وأن هذا هو الطراز الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة.