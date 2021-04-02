من هو آلان تورينج صاحب أول صورة على ورقة الـ50 جنيها إسترلينيا الجديدة؟

اقتصاد يبدأ تداولها في 23 يونيو المقبل

كشف البنك البريطاني المركزي عن تصميم الورقة النقدية الجديدة لفئة 50 جنيها إسترلينيا، وهي الورقة الأكثر أمانًا حتى الآن.

الورقة النقدية التي كشف البنك عنها تظهر عليها صورة لعالم الرياضيات ورائد الكمبيوتر ومشفر الرموز آلان تورينج، بعد أن كانت الصورة في الورقة النقدية الحالية لفئة 50 جنيهًا إسترلينيًا لرائدي المحركات البخارية جيمس وات وماثيو بولتون منذ عام 2011.



الورقة الجديدة ستكون جاهزة للتداول في 23 يونيو/حزيران المقبل، وهو الموعد الذي يصادف عيد ميلاد العالم تورينج.

وآلان تورينج الذي تلقى تعليمه في شيربورن، دورست بإنجلترا، هو من يطلق عليه مفتاح تقصير الحرب العالمية الثانية وإنقاذ الأرواح، حيث ساعدت جهوده في تسريع جهود الحلفاء لقراءة رسائل البحرية الألمانية المشفرة بآلة "إنجما".

كما كان له دور محوري في تطوير أجهزة الكمبيوتر القديمة، في المختبر الفيزيائي الوطني بداية وفي جامعة مانشستر لاحقاً.

في عام 2013، حصل على عفو ملكي بعد وفاته لإدانته عام 1952 بارتكاب جريمة جنسية فاضحة. وتوفي عن عمر يناهز 41 عامًا منتحرا.





وقال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا: "كان تورينج عالماً رائداً في مجال الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، ونحتفل اليوم بإنجازاته، من خلال وضعه على الورقة النقدية الجديدة بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا".

وستتضمن الورقة النقدية الجديدة صورة تورينج التقطها المصور إليوت وفراي عام 1951، وهي معروضة في متحف الصور الوطني، بالإضافة إلى رموز رياضية من بحث أنجزه تورينج عام 1936 حول الأرقام القابلة للحساب في علوم الكمبيوتر.

كما تتضمن الورقة الجديدة رموزا من الآلة التجريبية لمحرك الحوسبة الأوتوماتيكية (ACE) – وهي نموذج تجريبي لتصميم تورينج وواحدة من أوائل أجهزة الكمبيوتر الرقمية لتخزين البرامج، ورسمة فنية لجهاز "بومبي" الذي صممه تورينج واستخدمه محللو الشيفرات البريطانيون لفكّ شيفرات الرسائل السرية الألمانية خلال الحرب.

ويشمل تصميم الورقة أيضا اقتباسا من آلان تورينج، ورد في مقابلة مع صحيفة التايمز في 11 يونيو 1949: "هذه مجرد مقدمة لما سيأتي، وما هو إلا ظل لما سيحدث، بالإضافة إلى توقيعه من كتاب الزائر في منزل ماكس نيومان عام 1947 المعروض في بلتشلي بارك الذي كان المقر الرئيسي لعمليات فك الشيفرة في المملكة المتحدة.

ومن ضمن ما يشمله تصميم ورقة الـ50 جنيها شريط من الأرقام، يرمز إلى تاريخ ميلاد آلان تورينج (23 يونيو 1912)، وهناك أيضًا سلسلة من ميزات الأمان على غرار الأوراق النقدية الأخرى ومساحة شفافة عليها خلفية لصورة من مقر "بلتشلي بارك".

ويقول البنك إن الأوراق النقدية البلاستيكية الجديدة يصعب تزويرها وهي الأكثر أمانا حتى الآن.