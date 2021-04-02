مقتل 4 من قوات حفظ السلام في هجوم شمالي مالي

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، مقتل 4 عسكريين من قوات حفظ السلام في هجوم إرهابي شمالي مالي.

وقالت البعثة الأممية، في بيان، إن "الإرهابيين شنوا هجوما على معسكر القوات في أغلهوك شمال شرق البلاد.



وأضافت أن "قوات حفظ السلام صدت ببسالة الهجوما المعقد الذي شنّه العديد من الإرهابيين المدججين بالسلاح، ما أسفر عن مقتل 4 من الخوذ الزرق، كحصيلة مؤقتة، وسقوط جرحى".

وأوضح مصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "الضحايا من وحدة تشادية منتشرة في المنطقة الواقعة على مسافة نحو 200 كلم من الحدود الجزائرية".

وتنشط جماعات إرهابية مثل تنظيمي القاعدة وداعش في المنطقة.

وينتشر أفراد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وعددهم أكثر من 13 ألفا، بهدف الحد من العنف الذي تتسببت فيه جماعات مسلحة متعددة بشمال ووسط البلاد.