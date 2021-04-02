9 رحلات طيران مباشر أسبوعيا بين رأس الخيمة ومدن روسية

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي عن بدء رحلات الطيران المباشر التي تربط الإمارة بتسع مدن روسية من خلال 9 رحلات أسبوعية.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فإن الرحلات تتم على متن الخطوط الجوية الروسية "روسيا إيرلاينز"، وقد وصلت الرحلة الأولى المدرجة القادمة من مدينة يكاترينبورغ اليوم إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمليات.



وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي: "يشكل مطار رأس الخيمة الدولي ركيزة أساسية في خطط النمو في الإمارة من خلال الجهود المستمرة لزيادة عدد الوجهات وجداول الرحلات، ومن خلال إقامة الشراكات مع شركات طيران جديدة وتوسيع نطاق الخدمات مع الشركات التي نعمل معها حاليا".

وأشار إلى أن الشراكة الجديدة مع الخطوط الجوية الروسية "روسيا إيرلاينز" تعد خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية التوسع التدريجي للمطار، حيث سيتم ربط الإمارة بتسع رحلات مباشرة من وإلى روسيا.

وأضاف: "ستكون هذه الخدمة الجديدة مهمة جداً في جذب عدد أكبر من الزوار القادمين من روسيا للتعرف على الوجهات السياحية الفريدة في رأس الخيمة، الأمر الذي يعزز من مساهمة قطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل في الإمارة حيث تعد روسيا واحدة من أهم الدول بالنسبة لقطاع السياحة في الإمارات، كما تعد الأعمال التجارية أيضاً عاملاً مهماً جداً في تعزيز التطور والنمو الثنائي".

وأوضح أن الروابط المباشرة الجديدة بين رأس الخيمة و9 مدن صناعية وثقافية في روسيا ستساعد في تلبية المتطلبات السياحية والتجارية الحالية بين الجانبين، فضلاً عن دعم الطلب الجديد على بناء القدرات في هذا المجال.وقد هبطت رحلة الخطوط وتشمل رحلات الركاب المدن الرئيسية في روسيا بما في ذلك العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ وكازان، وسمارا، ويكاترينبورغ، ونيجني نوفغورود، وبيرم، وأوفا، وروستوف أون دون.