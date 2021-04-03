ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
نجح أول طراز كهربائي بالكامل فائق الأداء من كيا في تحقيق معدل حجز متميز في اليوم الأول من فتح باب الحجز.
حول مخترع سوري حلم استخدام الماء في السيارات بدلا من البنزين إلى حقيقة، فما هي حكاية المخترع السوري محمد عجيب؟
يتوفر من ماركة سيات الإسبانية مجموعة متميزة من الموديلات بالسوق المصرية خلال عام 2021، تطرح بعدد متنوع من الفئات.
تسعى تسلا للوصول بمعدل تصنيع الشاحنة "سايبر ترك" إلى رقم خيالي في العام الواحد، بحلول 2025.. هل يتحقق؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. تسريبات "سايبر ترك" والمخترع السوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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