إنفوجراف.. برنامج موكب المومياوات الملكية في مصر

أكملت القاهرة استعداداتها الاستثنائية للموكب الملكي الذي سيتم به نقل المومياوات الفرعونية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة.

وتتوجه أنظار العالم أجمع، السبت، إلى القاهرة لمتابعة هذا الحدث الملكي، الذي سيشهد مجموعة من المظاهر الخاصة.

وسوف يتم نقل 22 مومياء ملكية على متن 22 عربة خاصة صممت لهذا الحدث الخاص.

ويلي ذلك إطلاق 21 طلقة مدفعية تمثل التحية الرسمية للشخصيات الملكية التي تزور مصر، احتفاء بأصحاب هذه المومياوات وتاريخها العريق الذي يمثل جزءا أصيلا من تاريخ مصر القديم.

الإنفوجراف التالي يرصد مجموعة من العناصر التي يتضمنها الموكب الملكي للمومياوات المصرية السبت..



