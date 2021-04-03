لماذا رفع السودان أسعار الوقود.. وزير النفط يجيب لـ"دوت الخليج الإخبارية"؟

أكد وزير النفط السوداني جادين علي عبيد، أن زيادة أسعار الوقود هي محاولة لتقريب الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع في المحطات.

وقال عبيد في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الإخبارية" لا يزال سعر البيع حتى بعد الزيادة الجديدة أقل من سعر التكلفة.



وأشار إلى أن هذا إهدار لموارد كان يمكن توظيفها لتحسين معيشة الشعب بصورة مباشرة خاصة أصحاب الدخل المحدود.



وتابع: "هدف هذه المعالجات الطفيفة التي تتم في أسعار المحروقات هو تحسين الأوضاع المعيشية".



واعتبر أن القرار يسهم في إيقاف هدر الموارد في دعم سلعة استهلاكية غير إنتاجية كالبنزين، ويمكن توظيف تلك الموارد في الإنتاج، لعلاج الوضع الاقتصادي المتدهور.



وكانت إدارة البترول بوزارة الطاقة والنفط في السودان قد خاطبت شركات ومحطات الوقود الخميس، بزيادة غير معلنة في أسعار "البنزين والجازولين" بمحطات الوقود.



ووفقاً للخطاب الصادر عن مدير عام الشؤون المالية محمد سليمان آدم، الذي حصلت عليه (دوت الخليج الإخبارية)، فقد تم تغيير سعر لتر البنزين ليصبح 150 جنيها، بينما تم تغيير سعر لتر الجازولين إلى 125 جنيها.



ووجه الخطاب أصحاب الطلمبات والشركات بجرد الوقود بالمستودعات لتنفيذ الأسعار الجديدة.

