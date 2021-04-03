المرحلة "4" من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.. إنجازات تتجاوز الزمن

تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 950 ميجاوات، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المُستقِل.

كما تفقد سير العمل في الأعمال الإنشائية لمركز الزوار الخاص بالمرحلة الرابعة من المجمع والتي تعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وتمتاز بأعلى برج شمسي في العالم، بارتفاع 262.44 متر.



ووفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اطلّع الطاير على تقدم الأعمال في المشروع من عبدالحميد سليمان المهيدب، المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة -1 التي تضم كلا من هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة "أكوا باور" السعودية، وصندوق طريق الحرير المملوك للحكومة الصينية.

وجرى التطرق لانسيابية واستمرارية الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الاستراتيجي، حيث وصلت نسبة إنجاز وحدة برج الطاقة الشمسية المركّزة لنحو 87%، وتم الاحتفال بإتمام 10 ملايين ساعة عمل آمنة (دون أي إصابات).

وجرى الانتهاء من الجزء الخرساني للبرج الشمسي على ارتفاع 222 متراً.

كما تم إنشاء وتجميع المُستقبِل الشمسي ورفعه وتثبيته على رأس أعلى برج شمسي في العالم في عملية إنشائية نوعية خلال شهر يونيو/حزيران 2020.





وقد تم خلال الفترة الأخيرة استكمال المنصات والأنابيب المخصصة لنقل الملح المنصهر بداخل البرج الشمسي.



ويعتبر المستقبل الشمسي قلب المحطة وأهم جزء فيها، حيث يتم فيه استقبال أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة حرارية.

فيما تم إنجاز ما نسبته 82.7% من الأعمال الكاملة للمرحلة الأولى للمشروع والمتضمنة لوحدة برج الطاقة الشمسية ووحدة عاكسات القطع المكافئ ووحدة الخلايا الكهروضوئية.

يشار إلى أن المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تُعد أكبر مشروع استثماري في موقع واحد على مستوى العالم يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المُنتِج المستقل، وبقدرة تصل إلى 950 ميجاوات.

وستعتمد هذه المرحلة على الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 700 ميجاوات باستخدام منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة 600 ميجاوات، وتقنية برج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميجاوات؛ والطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 250 ميجاوات.





وعند اكتماله سيكون من أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة على مدار 24 ساعة.

وستوفر هذه المرحلة الطاقة النظيفة لنحو 320,000 مسكن، وستسهم في خفض 1.6 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ويتميز هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 44 كيلومتراً مربعاً، بعدة أرقام قياسية عالمية منها أدنى سعر للطاقة الشمسية المركزة بقيمة 7.3 سنت أمريكي للكيلووات ساعة، وأدنى سعر للكيلووات ساعة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية بقيمة 2.4 سنت للكيلووات ساعة.