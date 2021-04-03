مقتل 7 في هجمات متفرقة بأفغانستان خلال 24 ساعة

قتل 7 أشخاص في هجمات متفرقة في أفغانستان خلال الساعات الـ24 الماضية.

أحدث تلك الهجمات شهدها بإقليم بلخ شمال أفغانستان، حيث قُتل مدني وأصيب رجل شرطة في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق.

وقالت شرطة إقليم بلخ لوسائل الإعلام إن الانفجار استهدف مركبة بمدينة "مزار شريف" ما أسفر عن مقتل مدني توفي متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها جراء الانفجار.



وذكرت وزارة الداخلية أن 6 أشخاص على الأقل، من بينهم طفل، قتلوا في هجمات متفرقة شنتها حركة طالبان في أقاليم لاجمان وننكارهار وخوست وتخار وسار-اي-بول الجمعة.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 21 شخصا أصيبوا خلال تلك الهجمات وذلك فيما يحتدم العنف في أفغانستان رغم جهود لتحقيق سلام.

والخميس، قتل 6 من أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصيب عدد آخر، في هجمات منفصلة وانفجار بإقليم هيرات غربي البلاد.